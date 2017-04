Zginął pod ciągnikiem

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem (10 kwietnia) w Zwierzyniu w powiecie leskim. Późnym wieczorem zauważono w rowie przewrócony ciągnik. Po podniesieniu pojazdu znaleziono ciało 35-letniego mężczyzny.

- Policjanci zostawili zawiadomieni o zdarzeniu przed godz. 21. Jadący drogą od elektrowni wodnej do Zwierzynia zauważyli w przydrożnym rowie wywrócony do góry kołami ciągnik rolniczy. Po podniesieniu maszyny przez załogę straży pożarnej wydobyto ciało 35-letniego mężczyzny. Mieszkaniec Zwierzynia pracował w lesie przygotowując drewno opałowe. Jadąc prostym odcinkiem drogi z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu wywracając pojazd. Poniósł śmierć na miejscu - informuje asp. szt. Katarzyna Fechner, oficer prasowy KPP w Lesku.