Ciemiernik – ozdoba zimowego ogrodu

Moda na ciemierniki przywędrowała do nas z Niemiec, gdzie od dawna wykorzystywane są do tworzenia świątecznych dekoracji. Ich delikatne, jasne kwiaty pięknie wpisują się w typowo zimową kolorystykę. Doskonale prezentują się w towarzystwie surowego drewna, mchów i gałązek.

Uprawa i pielęgnacja

Większość ciemierników zakwita pod koniec listopada lub w grudniu, a swoje kwiaty zachowuje aż do wiosny. To rośliny niewymagające. Preferują stanowiska półcieniste, osłonięte od wiatru. Lubią żyzne, umiarkowanie wilgotne podłoże, o odczynie obojętnym. Znoszą mrozy nawet do –minus 15 st. C.