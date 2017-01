Przechowywanie warzyw przez zimę

Menu bogate w świeże warzywa nawet zimą? Tak! Odpowiednio przechowywane zachowają wszystkie składniki odżywcze. Oto kilka przydatnych wskazówek.



Odpowiednie warunki

Idealna temperatura powinna być stała i oscylować w granicach 0 st. C. Optymalna wilgotność powietrza zależy od rodzaju warzyw.

✓ Cebula i czosnek wymagają niskiej wilgotności, dlatego przechowujmy je w miejscach przewiewnych i suchych (np. na strychu w temp 1 – 7 st. C), ułożone w skrzynkach, na macie słomianej lub powieszone w wiankach.

✓ Warzywa korzeniowe potrzebują większej wilgotności, jaką zapewni im np. piwnica czy kopiec oraz temperatury w granicach od 1 do 4 st. C. W piwnicy kapustę układamy luzem, marchew i pietruszkę umieszczamy w skrzynkach, a ziemniaki czy buraki w przewiewnych workach.

✓ W kopcach kapustę i buraki umieszczamy na głębokości 30 cm, marchew, pietruszkę, seler głębiej – ok. 60 cm pod ziemią. Warzywa przysypujemy kolejno warstwą piasku, ziemi (15 cm) i słomy (25 cm). Kopiec zabezpieczamy ziemią.