Wyjątkowe historie, które pozwalają uwierzyć w zwycięstwo

Wzięła udział w konkursie Poradnika Pacjenta Onkologicznego ,,Razem”, opisując to, co dało jej siłę do walki z chorobą. Zajęła pierwsze miejsce i otrzymała kolejną ciekawą propozycję. Anna Domańska udowadnia, że nieodparta chęć życia potrafi zdziałać cuda.

Ania podczas promocji książki opowiadała o wrażeniach z udziału w projekcie.