Ekstremalny wyczyn Krzysztofa Wałczyka

Krzysztof Wałczyk z Łowiec po raz kolejny udowodnił, że niemożliwe jest możliwe, zaliczając najniebezpieczniejszy bieg – Tromso Skyrace! Startują w nim czołowi biegacze z różnych zakątków świata.

fot. Jan Haręza

– Najcięższy bieg, w jakim brałem udział i trudno będzie to pobić. Przed biegiem w Norwegii nikt nikogo nie prowadził za rękę. Mówili, że będzie ciężko i żeby uważać na swoje zdrowie i to się potwierdziło– wspomina Krzysztof Wałczyk, który w tym roku ukończył bieg na 84. miejscu (na 230 zawodników). Zapisy na listę startową trwają ok. 5 minut, po tym czasie jest zapełniona. W sumie jest miejsce dla 200 osób, w tym 30 miejsc startowych jest dla światowej czołówki – mówi Krzysztof (...)