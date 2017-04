Zielona zupa minestrone

Przygotowanie

Warzywa opłukać, oczyścić i pokroić. Seler naciowy, por i szparagi w talarki (główki odciąć i odłożyć, nie wyrzucać), kapustę poszatkować, a szpinak, miętę, pietruszkę i koperek drobno posiekać.

W garnku rozgrzać oliwę. Na rozgrzany tłuszcz wrzucić pokrojonego pora i przeciśnięty przez praskę czosnek. Delikatnie podsmażyć. Wlać bulion. Podgrzewać przez kilka chwil, uważając, by nie zawrzał. Zmniejszyć nieco ogień i co kilka minut dodawać kolejne składniki: kapustę, następnie szparagi i seler, a na końcu główki szparagów, groszek, posiekaną miętę, pietruszkę, koperek oraz sok z cytryny. Gotować jeszcze chwilę do preferowanej miękkości warzyw. Doprawić do smaku.

Przed podaniem posypać parmezanem lub pietruszką. Smakuje wybornie z grzanką z pełnoziarnistego pieczywa.