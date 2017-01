Francuska zupa cebulowa

Przygotowanie

Cebulę obrać i pokroić w pióra. Zeszklić na maśle. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, posiekaną dymkę i podsmażać przez 2 – 3 minuty. Następnie dodać sok wyciśnięty z 1 cytryny, 2 łyżeczki cukru, zamieszać dokładnie i zalać całość białym winem. Zmniejszyć ogień do minimum, gotować kilka minut, aby alkohol odparował. Po tym czasie dolać bulionu, doprawić solą i pieprzem, gotować kolejne 10 minut na średnim ogniu. Z bagietki zrobić grzanki.

Zupę serwować zapieczoną w kokilkach. Na spód naczynia położyć grzankę, nalać zupę, przykryć grzanką i posypać startym żółtym serem. Włożyć do nagrzanego do 220 st. C piekarnika (góra-dół lub funkcja grill). Wyjąć, kiedy ser się roztopi. Podawać gorące.