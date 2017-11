Skąd się bierze nieświeży oddech?

Halitoza, czyli nieprzyjemny zapach z ust to problem ani błahy, ani rzadki. Według statystyk ta krępująca przypadłość może dotyczyć aż połowy z nas i skutecznie uprzykrzać życie. Zamiast maskować zapach miętówkami warto poszukać przyczyn i pozbyć się nieświeżego oddechu raz na zawsze!

Problem nieprzyjemnej woni z ust był znany już w czasach antycznych. Według Talmudu nieświeży oddech uprawniał małżonków do rozwodu, a w tradycji islamu osoby z halitozą nie były wpuszczane do meczetów, aby nie obrażały wizerunku boga. Już wtedy podejmowano rozmaite próby leczenia. Polecano płukać jamę ustną ziołowymi wywarami, żuć gałązki eukaliptusa lub spożywać pokarmy o intensywnym zapachu. Dziś mamy więcej możliwości, a nieświeży oddech można zlikwidować całkowicie. Tym, co odczuwamy jako przykrą woń z ust, są lotne związki siarki uwalniane przez bakterie beztlenowe. Przyczyn tego stanu należy poszukiwać w jamie ustnej lub w chorobach ogólnoustrojowych. Dokładną diagnozę pomoże ustalić lekarz stomatolog.

Z higieną na bakier Aż w ponad połowie przypadków przyczyną cuchnącego oddechu są zaniedbania w higienie jamy ustnej i unikanie wizyt u stomatologa. Ubytki, schorzenia zębów i przyzębia, niedopasowane, nawisające plomby czy nieszczelne uzupełnienia protetyczne, jak korony i mosty, źle dopasowana proteza, pod którą dostają się resztki jedzenia – to główni winowajcy. Co robić? Udaj się do stomatologa, który oceni stan jamy ustnej, uzupełni ubytki, a w razie potrzeby wdroży odpowiednie leczenie.

W przypadku osób noszących protezę pomocna będzie jej ocena przez protetyka. Nie zaniedbuj codziennej higieny. W miarę możliwości myj zęby po każdym posiłku, nie zapominaj o języku – powstający nalot usuwaj szczoteczką lub specjalną skrobaczką do języka. Przynajmniej raz dziennie nitkuj przestrzenie międzyzębowe. Używaj płukanek bakteriobójczych – najlepiej przed snem, kiedy aktywność bakterii jest największa. Powstający na zębach kamień 2 razy do roku usuwaj u dentysty.

Zakwaszająca dieta Potęgować nieświeży oddech może także dieta. Jeśli obfituje w pokarmy słodkie, potrawy mączne czy białko zakwasza organizm. Aby zneutralizować pH zadbaj, aby na twoim talerzu częściej pojawiały się m.in. warzywa, cytrusy (grejpfruty i cytryny) czy kasze. Staraj się spożywać dużo surowej żywności i co najmniej 2 – 3 litrów czystej wody na dobę.