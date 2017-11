Masz zajady? To ci pomoże!

Kąciki twoich ust mają tendencję do wysychania i pękania? Bolą, swędzą i pieką, a ty nie wiesz, jak sobie z tym dyskomfortem poradzić? Zajady to częsta przypadłość w okresie jesienno-zimowym.

Pękające kąciki ust, czyli zajady to niewielkie stany zapalne, charakteryzujące się powstawaniem nadżerek i pęknięciami czerwieni wargowej. Skóra jest zaczerwieniona, opuchnięta, łuszczy się i piecze. Zajady pojawiają się, kiedy spada odporność organizmu. Ich przyczyny bywają prozaiczne – od niedostatecznej higieny, przez złą pogodę, a na niewłaściwej diecie skończywszy. Często sami pomagamy w ich rozwoju swoimi złymi nawykami (np. oblizywanie ust). Zwykle niegroźne, czasami bywają objawem innych schorzeń czy nieprawidłowości zdrowotnych – tj. alergii, anemii, zespołu złego wchłaniania, cukrzycy, niedoboru niektórych minerałów i witamin. Zwłaszcza zajady nawracające oraz takie, które mimo prób leczenia utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie powinny nas zaniepokoić.

Zajady to problem częsty, dlatego istnieje wiele domowych metod radzenia sobie z nimi. Te, które warto wypróbować, stosowały już nasze mamy i babcie. To na przykład miód, który dzięki właściwościom bakteriobójczym i przeciwzapalnym ukoi zmienione chorobowo miejsca. Wystarczy nałożyć odrobinę w kąciki ust.

Winna dieta

Cynk, żelazo i witaminy z grupy B w niedoborze to jedna z przyczyn tworzenia się bolesnych zajadów. By im zapobiec, warto zacząć od zmiany nawyków żywieniowych. Do menu warto wprowadzić bogate w żelazo szpinak, soczewicę, wołowinę czy baraninę. Czosnek, sezam, migdały czy dziki ryż są znakomitym źródłem cynku, zaś witamin z grupy B dostarczą m.in. tłuste ryby (makrela, łosoś, sardynka), wątróbka, owsianka, fasola, jaja i nabiał.