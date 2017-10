Okiem mamy majÃ³wki: PodrÃ³Å¼e z bobasem w samochodzie

Okiem mamy majówki: Podróże z bobasem w samochodzie

Pamiętam pierwszą naszą podróż ze szpitala. Lekki niepokój o to, jak bobas to zniesie, czy polubi fotelik, czy będzie płakać całą drogę? Sporo pytań kłębi się w głowie i to nie lada wyzwanie dla młodych rodziców.