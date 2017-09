Regeneracja skóry po wakacjach

Złuszczanie

Zabiegi złuszczające pomogą usunąć martwy naskórek, wyrównać koloryt, pobudzić komórki do regeneracji i przygotować skórę do dalszych działań. Wykonywane regularnie sprawią, że ciało na powrót stanie się jędrne i gładkie. Peeling twarzy wykonuj 1 lub 2 razy w tygodniu. Wybierz kosmetyk łagodny (np. peeling enzymatyczny), który nie wywoła dodatkowych podrażnień. Do ciała stosuj scruby cukrowe lub solne. Jeśli nie lubisz gotowych kosmetyków, możesz wykonać je samodzielnie – np. na bazie oleju kokosowego, cukru i zmielonych ziaren kawy. Zbawienny może okazać się masaż rękawicą kessa – na mokro lub na sucho.