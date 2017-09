Okiem mamy majówki: Rozszerzanie diety – w którym momencie?

W supermarketach na dziale dziecięcym znaleźć można słoiczki z gotowym jedzeniem przeznaczonym dla niemowlaków już od 4. miesiąca życia. Jak wygląda rozszerzanie diety u dzieci? Różne są metody i zwyczaje. Kilka z nich dziś poruszymy.

Odpowiedź na pytanie, kiedy wprowadzać nowe produkty do menu małego smakosza, nie jest jednoznaczna. Nie ma jednej uniwersalnej teorii, a najlepsza odpowiedź brzmi: to zależy od dziecka. Ja podałam synkowi już około piątego miesiąca pierwsze jabłuszko, marchewkę, która była uzupełnieniem stałego pokarmu, czyli mleka. Przyznaję, pierwsze próby jedzenia łyżeczką i czekanie na reakcję dziecka (jak to przyjmie, czy się nie zadławi) powodowały gęsią skórkę, ale z każdym posiłkiem było coraz lepiej. Według zaleceń pierwsze dodatkowe posiłki można wprowadzać w okolicy 5. – 6. miesiąca życia dziecka. Jednak nie powinno być tak, że mija dokładnie 5 miesięcy od narodzin i od razu wpychamy łyżeczkę z marchewką. Należy pamiętać, że zalecenia to tylko wskazówki, a nie nakazy. Najlepiej obserwować własne dziecko. Nikt nie zna go lepiej niż Ty sama. Warto znać ogólne zasady, jednak najważniejsze, aby kierować się własnym instynktem rodzicielskim. Pierwsze próby jedzenia są zazwyczaj nieudolne, ale dzięki temu dziecko uczy się i stopniowo zaczyna samodzielnie jeść.

Jeśli maluszek samodzielnie siedzi, wykazuje zainteresowanie jedzeniem, potrafi żuć i przeżuwać – to pierwsze sygnały, że jest gotowy na degustację nowych smaków. Znam dwie metody podawania pokarmu. Pierwsza to „łyżeczka”, druga to „BLW”. Metoda „łyżeczka” polega na tym, że dziecko otrzymuje pokarm podany – jak sama nazwa wskazuje łyżeczką. Zje to, co mu podasz, w kuchni będzie względnie czysto, możesz mieszać smaki, jednak maluch sam ich nie wybiera. Metoda „BLW”, czyli Baby Led Weaning (bobas lubi wybór) polega na pozostawieniu dziecku swobody w wyborze oferowanych produktów. Zaletami tej metody są m.in. poznawanie jedzenia wszystkimi zmysłami, nauka samodzielności, doskonalenie koordynacji manualnej i ruchowej. Minusami, oczywiście, jest wszechobecny bałagan, strach w oczach dziadków, że dziecko być może się zadławi, jeśli kawałek jest za duży. Słowa kluczowe, które świetnie oddają atmosferę, jaka powinna towarzyszyć rozszerzaniu diety niemowlaka, to: spokój, czas, wiedza, intuicja.