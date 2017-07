Kłujący, ostry ból odbiera oddech? To rwa kulszowa

Nie tylko osoby starsze i zmagające się z dodatkowymi kilogramami mają się czego obawiać...



– Siedzący tryb życia, nawał pracy przy komputerze, zero ruchu – to dziś typowy obraz osób w młodym wieku. Gdy nagle zechcą spędzić czas aktywnie, zaszaleć na korcie tenisowym, odwiedzić dawno niewidzianą siłownię czy bez przygotowania pobiegać, często kończy się to kontuzją. Jednorazowe bolesne spotkanie z rwą kulszową powinno być dzwonkiem alarmowym, by zrewidować styl życia. Jeśli jednak dolegliwości będą się powtarzać, nie wolno ich bagatelizować! Niedopilnowanie może mieć poważne konsekwencje – trwałe uszkodzenie korzenia nerwowego, a niekiedy nawet zaburzenia czucia – ostrzega M. Szlanda-Mikuła.