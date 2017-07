Wszechstronny olej z pestek malin

Olej z pestek malin jest jednym z najciekawszych i zarazem najbardziej wszechstronnych olejów roślinnych o zastosowaniu kosmetycznym. To olej suchy – nie pozostawia na skórze tłustego filmu, szybko się wchłania, dogłębnie pielęgnuje, a przy tym pozwala skórze oddychać. Miłośniczki naturalnej pielęgnacji pokochają go za działanie, skuteczność potwierdzoną badaniami oraz bogaty skład.

Pod lupą badaczy

Kanadyjscy uczeni przebadali olej malinowy od strony składu i działania na skórę. Co odkryli? Bardzo wysokie stężenie tokoferoli (wit. E) i kartenoidów (wit A.), znanych jako witaminy zdrowia i młodości; kwasów NNKT, które są głównymi składnikami płaszcza lipidowego skóry oraz obecność kwasu elagowego – silnego antyoksydantu chroniącego przed degeneracją DNA i zapobiegającego nowotworom. Dowiedziono także, że olej z pestek malin ma zdolność pochłaniania promieniowania UV zbliżoną do filtrów mineralnych (na poziomie SPF 28 do 50), co czyni go znakomitym uzupełnieniem ochrony przeciwsłonecznej przez cały rok. Należy jednak pamiętać, że olej nie zastąpi kremu ze stabilnym filtrem – kiedy planujemy intensywne kąpiele słoneczne, lepiej się do niego nie ograniczać.