Czego nie wiesz o kokosie? [WIDEO]

Orzech kokosowy – do niedawna trudno dostępny rarytas z tropików, dziś możemy kupić w każdym większym sklepie. Jest pyszny, pożywny i niezwykle aromatyczny. Oprócz niezaprzeczalnych walorów smakowych ma właściwości zdrowotne i kosmetyczne.

Orzechy kokosa mogą ważyć nawet do 2,5 kg. Miąższ kokosa i wypełniająca jego wnętrze woda kokosowa uchodzą za tropikalne przysmaki. Pozyskiwany z kokosa olej sprawdza się nie tylko w kuchni – jest cenionym składnikiem kosmetyków do ciała i włosów.

Kokos to orzech palmy kokosowej (Cocos nucifera L.), która rośnie wzdłuż wszystkich tropikalnych brzegów morskich. Wszystkie części palmy kokosowej są użyteczne, dlatego bywa nazywana „drzewem, które zaspokaja wszystkie potrzeby życia” czy też „drzewem o tysiącu zastosowań”. Z włókna kokosowego produkuje się liny, pędzle, szczotki, uszczelnia się nim łodzie. Drewno wykorzystuje się m.in. w budownictwie i rzeźbiarstwie. Wydrążony pień – do produkcji pojemników, instrumentów muzycznych, a nawet małych kajaków. Z liści wyrabia się m.in. kosze, ogrodzenia i pokrycia dachowe. Z korzeni – farbę, płyn do płukania ust i lek przeciw dyzenterii. Szerokie zastosowanie znajduje także w gastronomii. Z kwiatostanów palmy kokosowej wytwarza się wino palmowe, młode listki jada się na surowo, gotowane, a nawet marynowane. Najwięcej zastosowań ma natomiast sam orzech, czyli kokos.

Owoce palmy kokosowej mogą ważyć nawet do 2,5 kg. Ich twardą skorupkę wypełnia mięsisty, biały miąższ i przezroczysty sok nazywany wodą kokosową. Miąższ kokosa, jadalny na surowo, po ugotowaniu lub wysuszeniu, to źródło błonnika, potasu, magnezu i fosforu, a także kwasu foliowego oraz kwasów tłuszczowych.

Kokos to znakomity dodatek do deserów, drinków, koktajli, ale także orientalnych dań mięsnych – zwłaszcza drobiu i ryb. Szerokie zastosowanie ma w kuchni tajskiej i indyjskiej. Mleczko kokosowe łagodzi ostry smak chilli i curry, komponuje się z kuminem, kolendrą, trawą cytrynową i kurkumą. Znakomicie zagęszcza sosy i zupy , nadając im kremową konsystencję. Na jego bazie można ugotować budynie, kleiki, mleczne koktajle lub przygotować domowe jogurty – to ciekawa alternatywa dla osób, które z różnych względów nie spożywają mleka krowiego. Wszystkie potrawy z dodatkiem kokosa nabierają subtelnego, słodkawego smaku i unikalnego aromatu.

Kokosy w praktyce

Odpowiedni do spożycia kokos jest świeży i dosyć młody, taki, który ma wewnątrz sporo płynu. Dojrzałe egzemplarze mają brązowy kolor i trzy wyraźne, okrągłe wgłębienia. Czym się kierować podczas zakupu? Orzech nie powinien być uszkodzony ani pęknięty, bez nalotów. Wszystkie wgłębienia powinny być szczelne, bez oznak pleśni. Po potrząśnięciu owocem powinniśmy usłyszeć przelewający się wewnątrz płyn. Jak go otworzyć? By dostać się do środka, wystarczy wbić ostry nóż, szpikulec lub np. korkociąg w jedno z trzech wgłębień na spodzie orzecha i do naczynia przelać wodę. Pustą, zdrewniałą skorupę wystarczy kilka razy uderzyć, aby pękła. Gdy pękniecie będzie już znaczne, orzech powinno się udać rozpołowić rękami.