Pierwsze promienie wiosny. Nie zapomnij o ochronie UV

W przypadku nietolerancji filtrów chemicznych, które głęboko penetrują warstwy naskórka, można wybrać filtry mineralne (zawierające dwutlenek tytanu oraz tlenek cynku) pokrywające skórę warstwą, od której odbija się promieniowanie słoneczne. Cery tłuste, zanieczyszczone, skłonne do zapychania lepiej zareagują na preparaty o lekkiej, nieobciążającej formule, np. żelowej. Zwracajmy przy tym uwagę na to, aby kosmetyk nie bielił skóry, był niekomedogenny, a jeśli na co dzień się malujemy – aby dobrze współgrał z pudrem lub podkładem.