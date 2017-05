Nie tylko miÃ³d: cenne dary pszczÃ³Å‚

Propolis

To substancja pokrywająca ściany ula, inaczej kit pszczeli. Zawiera m.in.: flawonoidy, estry, olejki eteryczne, lipidy, mikroelementy, białka i witaminy (E, H, P i B). To skuteczny środek bakteriobójczy (hamuje rozwój bakterii, wirusów i grzybów), przeciwzapalny (przyspiesza gojenie ran) oraz przeciwbólowy. Pobudza do pracy układ immunologiczny człowieka. Stosowany jest m.in. w chorobach i uszkodzeniach skóry, dolegliwościach kobiecych, stanach zapalnych jamy ustnej (choroby dziąseł i błon śluzowych), dolegliwościach ze strony układu pokarmowego (m.in. wrzody), żylakach.