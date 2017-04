Kiwi – przyjaciel serca, pogromca tłuszczu

Kiwi dobroczynnie wpływa na układ kostny, nerwowy i mięśniowy. Wspomaga rekon­wa­le­scen­cję, zapo­biega gry­pie i prze­zię­bie­niom. Wspierając przyswajanie żelaza, wspomaga leczenie anemii, zapobiega zakrzepom, obniża poziom trójglicerydów, przyspiesza metabolizm i wzmacnia odporność. Dzięki zawartości inozytolu, zwanego też witaminą B8, posiada zdolność poprawy nastroju i zapobiegania depresji. Według norweskich naukowców wystarczy zjadać 2 – 3 owoce dziennie przez 28 dni, by uzyskać efekt terapeutyczny i aż o kilkanaście procent zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich. Z kolei nowozelandzcy badacze zalecają codzienne jedzenie tych owoców w ramach profilaktyki nowotworowej.

Owoc kiwi to skarbnica tego, co najzdrowsze i najwartościowsze dla organizmu. Powinien na stałe trafić do menu palaczy, osób zagrożonych chorobami metabolicznymi, a także wszystkich tych, którym doskwiera obniżony nastrój.