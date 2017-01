Złoto Azteków – surowe ziarno kakaowca

Czekolada, kto z nas jej nie lubi? Niestety jest nie tylko kaloryczna, lecz także niezdrowa, głównie ze względu na wysoką zawartość cukrów. Reguła ta jednak nie dotyczy samego surowca, z którego tworzy się czekoladę, czyli ziarna kakaowca.

Aztekowie i Majowie uważali, że kakaowiec to pokarm bogów. Surowiec ten był ceniony bardziej niż złoto, dlatego wykorzystywano go zamiast pieniędzy. Pierwsze ziarna kakaowca do Europy sprowadził Krzysztof Kolumb. Kakaowiec jest wiecznie zielony i daje owoce przez cały rok.

Cenne składniki Lista cennych wartości tej rośliny jest bardzo długa. Kakaowiec zawiera m.in. ogromne ilości antyoksydantów, które chronią organizm przed wolnymi rodnikami. Ziarno kakaowca posiada też dwa razy więcej przeciwutleniaczy niż wino i trzy razy więcej niż zielona herbata. Kakaowiec jest również źródłem kwasów tłuszczowych Omega 6 oraz witaminy C.

Surowe ziarno kakaowca ma w swoim składzie także spore ilości magnezu, żelaza, potasu, cynku i chromu. Dzięki dużej zawartości magnezu pozytywnie wpływa, na pracę umysłu, łagodzi skutki stresu, chroni serce oraz poprawia cyrkulację krwi. Ziarno kakaowca to również afrodyzjak. Zawiera fenyloetyloaminę, która uważana jest za chemiczny związek miłości.