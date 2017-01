Królewski orzech włoski

Zima to czas, kiedy sięgamy do naszych zapasów, które zgromadziliśmy z tego, co dała nam natura. Najczęściej robimy to tuż przed świętami. Bez wątpienia orzechy włoskie to produkt, który kojarzy się ze świątecznymi i noworocznymi daniami, choć i w powszedniej kuchni coraz go więcej. Nic dziwnego!

Ich smak i aromat nie tylko wspaniale podkreśla dania i desery. Orzechye wzbogacają je też o cenne składniki odżywcze, witaminy i minerały. To z kolei ma przełożenie na nasze zdrowie i samopoczucie. Orzechy włoskie to również dobry sposób na szybką i zdrową przekąskę między posiłkami.

Według badaczy z USA, orzechy włoskie mają aż dwa razy więcej antyoksydantów niż inneich odmiany. Dodatkowo są cennym źródłem witaminy E, magnezu, błonnika oraz wapnia i żelaza. Orzechy włoskie są więc szczególnie polecane osobom, które chcą usprawnić pracę mózgu, wspomóc serce i obniżyć cholesterol, a także tym, które chcą zadbać o swój wygląd.

Na żołądek i cerę Dzięki silnym właściwościom bakteriobójczym orzechy włoskie są bardzo pomocne przy dolegliwościach żołądkowych. Według starej medycyny ludowej mogą pomóc w walce z pasożytami przewodu pokarmowego. Cynk zawarty w orzechach włoskich poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. Powinny być więc podstawą diety kobiet, które chcą zadbać o swój wygląd. Z orzechów można również zrobić domowy peeling oraz maseczkę.