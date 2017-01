Naturalne sposoby na wzmocnienie odporności

Początek roku bywa ciężki. Przepracowanie i zmęczenie, stres, zła dieta i niekorzystna aura osłabiają naszą odporność. Jak zmobilizować układ odpornościowy do wytężonej pracy, aby skutecznie chronił nas przed zakusami bakterii i wirusów?

❄❄❄ Hartowanie receptą na zdrowie

Przyzwyczajenie organizmu do zimna i zmiennych temperatur to prawdopodobnie najlepszy sposób na budowanie odporności. Przypomina proces hartowania stali – tylko że zamiast rozgrzanego do białości metalu, krótkotrwale ochładzamy nasze ciało. Przyzwyczajone do zimna staje się odporniejsze na działanie zmiennych temperatur, niesprzyjającej aury czy chorobotwórczych mikrobów. Najprościej hartować się pod prysznicem – codzienne, kilkuminutowe naprzemienne ciepłe i zimne natryski wystarczą, aby zwiększyć wytrzymałość organizmu oraz pobudzić układ immunologiczny do działania. Dobre efekty daje także chodzenie boso po mieszkaniu, a wiosną i latem – po zroszonej trawie, kamieniach, brodzenie w strumieniu. Wskazane są spacery i ruch na powietrzu, częste wietrzenie pomieszczeń, skręcenie ogrzewania (o 2 – 3 st. C).