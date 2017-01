Daktyle â€“ sÅ‚odkie, ale zdrowe

Jeszcze parę lat temu uważano, że daktyle to prawdziwa bomba kaloryczna o wysokim indeksie glikemicznym. Dziś stanowią podstawę diety wegańskiej i wegetariańskiej, a także diet odchudzających. Daktyle są źródłem cennych witamin i minerałów. Znajdziemy w nich m.in.: witaminę A, C, B6, kwas foliowy, magnez, wapń, żelazo, bor oraz cynk i potas. Daktyle są również cennym źródłem błonnika, który wspomaga i ułatwia trawienie, a także korzystnie wpływa na pracę jelit.

Afrodyzjak i nie tylko

Suszone na słońcu

Ponadto są skarbnicą cukrów prostych, które stanowią podstawę energii w trakcie intensywnego wysiłku. Według badań spożywanie daktyli może chronić organizm przed odkładaniem złego cholesterolu, a co za tym idzie zapobiegać powstawaniu miażdżycy. Jedzenie daktyli zmniejsza więc ryzyko wystąpienia takich chorób, jak udar czy zawał.Po daktyle powinny sięgać również osoby cierpiące na nadkwasotę, zmagające się z zespołem jelita drażliwego, żyjące w stresie oraz uprawiające intensywne sporty. Według najnowszych badań nawet zjedzenie 100 g świeżych daktyli nie powoduje wzrostu poziomu cukru we krwi. Mimo wszystko osoby chore na cukrzycę przed włączeniem daktyli do swojej diety powinny tę sprawę skonsultować z lekarzem. Uważa się również, że daktyle są afrodyzjakiem, który poprawia sprawność seksualną.

Na rynku istnieje kilka odmian daktyli. Najczęściej porządkuje się je według stopnia miękkości. Najbardziej twarde zawierają spore ilości skrobi, z bardzo miękkich można wyciskać nawet sok zwany „miodem daktylowym. Najzdrowsze są świeże daktyle, jednak są mniej popularne niż daktyle suszone. Jeżeli decydujemy się na te drugie, najlepiej wybierać te, które suszone były na słońcu bez dodatku środków konserwujących.