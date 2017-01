Na wikinga i na drwala. Moda na brodÄ™

Przycinanie, stylizacja

Już średniej długości brodę należy co jakiś czas dokładnie wyczesać. Aby zachować idealny kształt, niesforne kępki trzeba regularnie przycinać. Można to robić na własną rękę lub poszukać w okolicy zakładu fryzjerskiego oferującego usługi strzyżenia brody, tzw. barber shopu. Oddając się w ręce specjalisty, panowie będą mieli pewność, że broda będzie idealnie wymodelowana, dopasowana nie tylko do gęstości zarostu i kształtu twarzy, ale także do ich charakteru i stylu, w jakim się noszą.