Kąpiel dla zdrowia

Kąpiele lecznicze mobilizują naturalne siły naszego organizmu, ale wiele zależy od temperatury wody. Kąpiel zimna (od 25 do 30 st. C) dodaje energii i pobudza, wzmaga napięcie mięśni i poprawia ukrwienie skóry. Nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty. Dłużej, bo ok. 15 minut, możemy się moczyć w kąpieli chłodnej (ok. 36 st. C), która odpręża i usuwa oznaki zmęczenia. Jeśli chcemy się rozgrzać, a jednocześnie zlikwidować napięcie mięśniowe czy złagodzić niektóre bóle – wybierzmy kąpiel ciepłą (w temp. powyżej 37 st. C). Powinna trwać 15 – 30 minut.