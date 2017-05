Niezwykle ważna wystawa. 150. rocznica urodzin Sapiehy [ZDJĘCIA]

W ubiegłą sobotę, 13 maja, w gmachu głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej otwarto wystawę „Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, 1867-1951”.

Kardynał

Adam Stefan Sapieha urodził się 13 maja 1867 roku w Krasiczynie, gdzie spędził dzieciństwo i z domu rodzinnego wyniósł wartości, które w późniejszym czasie pozwoliły mu się troszczyć o innych i kochać Boga i Ojczyznę do takiego stopnia, że niezłomnie bronił najświętszych racji i nigdy nie ugiął się przed żadnym nieprzyjacielem czy okupantem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1893 roku we Lwowie.



W 1911 roku papież Pius X wyświęcił go na biskupa krakowskiego. Kardynałem został w lutym 1946 roku. Adam Sapieha podczas pierwszej i drugiej wojny pomagał rzeszom ludzi dotkniętym przez działania wojenne. W okresie międzywojennym działał na rzecz utworzenia Akcji Katolickiej. Organizował ją na poziomie ogólnopolskim i rozwijał w latach 20. i 30. XX wieku. Było to jedno z jego największych osiągnięć na płaszczyźnie duszpasterskiej.



W sierpniu 1945 roku powołał do życia Krajową Centralę „Caritas”, która po zakończeniu II wojny światowej niosła pomoc najbardziej potrzebującym. Podczas okupacji ocalił przed holokaustem wielu Żydów, przyjmując ich jako neofitów, zapisując do krakowskiej parafii św. Szczepana i wyrabiając im dokumenty świadczące, że są chrześcijanami. Adam Sapieha założył Tygodnik Powszechny, którego pierwszy numer ukazał się już w marcu 1945 roku.



Kardynał Sapieha zmarł 23 lipca 1951 roku i spoczywa w krypcie biskupów krakowskich w Katedrze Królewskiej na Wawelu. Podczas siódmej pielgrzymki do Polski, 16 czerwca 1999 r., papież Jan Paweł II, stojąc w oknie pałacu biskupiego w Krakowie, skąd widać doskonale pomnik kardynała Sapiehy, przypomniał jego postać i wezwał do „przywrócenia pamięci o Nim”.

Goście

W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli: marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek województwa podkarpackiego Lucjan Kuźniar, parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, wiceprezydent Przemyśla Grzegorz Hayder, starosta przemyski Jan Pączek, wójt gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek, prezes Fundacji Lanckorońskich Piotr Piniński, Maria Czekaj, wnuczka Pawła Sapiehy, brata kardynała, Jakub Czekaj zarządzający Domem Sapiehy w Krakowie, Jadwiga Czartoryska z Warszawy, Elżbieta i Michał Sobańscy z Fundacji Feliksa hr. Sobańskiego, Maciej i Mikołaj Radziwiłłowie z Warszawy oraz historycy, delegaci władz samorządowych i młodzież ze szkół noszących imię kardynała Sapiehy z: Krasiczyna, Michałowic, Krakowa i Bysiny k. Myślenic.