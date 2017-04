Dokumenty o Lubomirskich trafiły do muzeum

Wśród dokumentów znajdują się m.in.: inwentarze mebli, obrazów, pamiątek historycznych, roślin, korespondencja, dzienniki z podróży.



Jest wśród nich m.in. inwentarz obrazów olejnych, miniatur i zbrojowni znajdujących się w pałacu Księcia Henryka Lubomirskiego w Przeworsku, spisany w roku 1840 r., inwentarz mebli pałacowych i kredensu pałacu w Przeworsku z 1850 r., spis pamiątek historycznych i kosztownych w pałacu w Przeworsku z 1851 r., inwentarz roślin, pomarańczarni i szklarni zakładu ogrodniczego w Przeworsku z 1851 r., a także bogata korespondencja Henryka Lubomirskiego do swojej żony Teresy Lubomirskiej z Czartoryskich z lat 1806 – 1850, korespondencja Teresy Lubomirskiej do Jerzego Lubomirskiego oraz wiele innych.



Dokumenty te posłużą do wzbogacenia wiedzy o pałacu w Przeworsku i rodzinie Lubomirskich, a w przyszłości do wydania publikacji – katalogu zabytków po rodzinie Lubomirskich.