Krąg Alojzego Zawady

Artefakty, realizowane od szesnastu lat przez przemyską Galerię Sztuki Współczesnej, to projekt będący próbą analizy wybranych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej. Co roku organizator (GSW) powierza „Artefakty” wybranemu historykowi lub krytykowi sztuki, a ci z kolei zapraszają do udziału w wystawie artystów, których twórczość w jakiś sposób jest wyrażeniem koncepcji autora wspomnianego projektu.

fot. Jacek Szwic

Wernisaż wystawy „Krąg Alojzego Zawady”.