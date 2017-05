Kolping FRAC na 6. miejscu na koniec sezonu

Po wygranej „tylko” za dwa punkty z Morlinami Ostróda, dzisiejszy mecz w Bytomiu (15 maja br.) miał dać odpowiedź, na którym miejscu sezon 2016 – 2017 zakończą tenisiści stołowi Kolpinga FRAC Jarosław. Podopieczni Kamila Dziukiewicza stanęli na wysokości zadania i po znakomitym spotkaniu pokonali 3S Polonię. Dzięki temu zajęli ostatecznie 6. miejsce.

Spotkanie w Bytomiu miało spory kaliber gatunkowy, tabela była bowiem bardzo spłaszczona. Kolping FRAC mógł zająć 6., ale równie dobrze 9. miejsce na koniec sezonu. Goście wyszli na ten mecz zmotywowani i to od razu było widoczne. W zespole ze Śląska występuje były zawodnik jarosławskiej ekipy Robert Floras, który został wystawiony do pierwszej gry przeciwko Dmitrijowi Prokopcovowi. Mecz mógł się podobać. Każda z partii była zacięta, ale to reprezentant Czech wyszedł z niej zwycięsko. Dziwnym manewrem trenera Polonii było wystawienie na pozycji nr 3 doświadczonego Czecha Tomasa Konecznego, który tym sposobem mógł tylko raz zaprezentować się przy stole. Nim do tego doszło, Brazylijczyk Gustavo Tsuboi po wyrównanym spotkaniu pokonał w trzech setach Pawła Chmiela. Kiedy wspomniany Konecny wygrał pierwszego seta z Jakubem Kosowskim do 1, wydawało się, że mecz potrwa jeszcze trochę. Nic z tego. Na koniec sezonu „Kosa” sprawił miłą niespodziankę i wygrał ten pojedynek po pasjonującym pięciosetowym boju.

Wygrała za trzy punkty dała Kolpingowi FRAC wysokie, 6. miejsce w tabeli, które jeszcze kilkanaście tygodni temu było w sferze marzeń.





Polonia Bytom – Kolping FRAC Jarosław 0:3

0:1: Robert Floras – Dmitrij Prokopcov 1:3 (8:11, 9:11, 11:8, 6:11)

0:2: Paweł Chmiel – Gustavo Tsuboi 0:3 (10:12, 4:11, 10:12)

0:3: Tomas Konecny – Jakub Kosowski 2:3 (11:1, 6:11, 11:6, 9:11, 6:11)