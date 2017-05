Tsuboi zapewnił triumf nad Morlinami

Jarosławianie mieli sporą szansę na wygraną za trzy punkty z bezpośrednim sąsiadem w tabeli, ale okazji nie wykorzystali. Wygrali za dwa „oczka” i sezon 2016 – 2017 LOTTO Superligi Tenisa Stołowego zakończą najprawdopodobniej na 8. lub 9. miejscu w tabeli.

Mecz z Morlinami odbył się w ramach przedostatniej, 21. kolejki mistrzowskich zmagań (13 – 14 maja br.). Podopieczni Tomasza Krzeszewskiego zajmowali przed tym pojedynkiem 6. miejsce z dorobkiem 29 punktów. Gospodarze mieli dwa „oczka” mniej. Liderem zespołu jest Rosjanin Michaił Pajkow, który wygrał 16 meczów w superlidze na 31 wszystkich rozegranych przez siebie pojedynków. Bardzo solidnie spisują się także dwaj pozostali gracze – były zawodnik Kolpinga FRAC Bartosz Such oraz Belg Robin Devos.

Początek meczu w hali MOSiR przy ul. Sikorskiego zdecydowanie należał do gospodarzy. Zarówno Dmitrij Prokopcov, jak i Gustavo Tsuboi w trzech setach odprawili odpowiednio Devosa i Pajkowa. Potem jednak nastąpił odwrót miejscowych, a powrót do żywych ostródzian. Nowe życie dał im wspomniany Such, który nie dał szans Kosowskiemu. Reprezentant Czech nie dał rady reprezentantowi Rosji i w meczu zrobił się remis 2:2. Wiadomo już było, że goście wyjadą z Jarosławia z jednym „dużym” punktem, który pozwoli im na utrzymanie wyższej pozycji niż Kolping FRAC. Na szczęście w decydującym spotkaniu bez zarzutu zaprezentował się Brazylijczyk Gustavo Tsuboi, który pokonując po zaciętym spotkaniu Devosa, zapewnił podopiecznym Kamila Dziukiewicza 10. wygraną w sezonie.





Kolping FRAC Jarosław – Morliny Ostróda 3:2

1:0: Dmitrij Prokopcov – Robin Devos 3:0 (11:8, 11:7, 12:10)

2:0: Gustavo Tsuboi – Michaił Pajkow 3:0 (11:7, 11:8, 11:6)

2:1: Jakub Kosowski – Bartosz Such 1:3 (5:11, 11:6, 3:11, 8:11)

2:2: Dmitrij Prokopcov – Michaił Pajkow 1:2 (11:4, 3:11, 9:11)

3:2: Gustavo Tsuboi – Robin Devos 2:0 (11:9, 11:8)