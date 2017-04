Derby Podkarpacia dla Kolpinga FRAC Jarosław

W ciągu dwóch dni superligowi tenisiści stołowi Kolpinga FRAC rozegrali dwa mistrzowskie spotkania. Oba wyjazdowe. 12 kwietnia br. zmierzyli się w Bydgoszczy z wciąż w mierzącą w pierwszą „czwórkę” po fazie zasadniczej Zooleszcz Gwiazdą, 14 kwietnia br. rozegrali derby Podkarpacia z ekipą Fibrain G2A AZS Politechnika Rzeszów.

W Wielki Piątek, 14 kwietnia br., jarosławianie gościli w Rzeszowie. Z obozu rzeszowian płynęły sprzeczne informacje, co do występu dwóch podstawowych zawodników: Tajwańczyka Sun Chia-Hunga i Mateusza Gołębiowskiego. Ostatecznie okazało się, że obaj nie byli w stanie zagrać, więc jeszcze przed spotkaniem jarosławianie stali się lekkim faworytem derbów Podkarpacia. Ale nie mogli przesadzać z radością, bo rzeszowianie wciąż dysponowali sporymi armatami jak choćby ich lider, Rosjanin Wasilij Lakiejev, który skutecznie dobierał się do skóry wszystkim wielkim w tej lidze czy grający trener Tomasz Lewandowski. Te przypuszczenia potwierdziły się, bo ani Lakiejew, ani Lewandowski nie zamierzali oddać punktów gościom za darmo. Lakiejew, niestety, był poza zasięgiem Tsuboia, poradził sobie również z Prokopcovem. Lewandowski starał się, ale ostatecznie musiał uznać wyższość jarosławskich obcokrajowców. Najłatwiej miał Jakub Kosowski, który nie dał szans debiutantowi, młodemu Dawidowi Pelczarowi. Ostatecznie Kolping FRAC po raz drugi w sezonie pokonał rzeszowian za dwa punkty.





Fibrain G2A AZS Politechnika Rzeszów – Kolping FRAC Jarosław 2:3

1:0: Wasilij Lakiejew – Gustavo Tsuboi 3:1 (11:9, 11:8, 10:12, 11:7)

1:1: Tomasz Lewandowski – Dmitrij Prokopcov 2:3 (11:7, 9:11, 11:8, 5:11, 7:11)

1:2: Dawid Pelczar – Jakub Kosowski 0:3 (6:11, 5:11, 5:11)

2:2: Wasilij Lakiejew – Dmitrij Prokopcov 2:1 (5:11, 11:8, 13:11)

2:3: Tomasz Lewandowski – Gustavo Tsuboi 1:2 (5:11, 13:11, 7:11)