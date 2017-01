Zagrali dla 2,5-letniej Julii [ZDJĘCIA]

W Drużynowym Charytatywnym Turnieju Tenisa Stołowego, zorganizowanym przez PKS Kolping i SMS Jarosław, wystartowało 14 drużyn reprezentujących urzędy, instytucje, służby i grupy nieformalne. Wszyscy grali dla 2,5-letniej Julii Grządziel, dziewczynki potrzebującej pomocy w leczeniu i rehabilitacji. Gościem honorowym był Leszek Kucharski, legenda polskiego tenisa stołowego.

fot. archiwum organizatora Zagrali, by pomóc chorej dziewczynce.

W środę, 28 grudnia, hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu wypełniła się zawodnikami tworzącymi amatorskie drużyny. Wszystkich łączył jeden cel. Pojawili się, by wesprzeć 2,5-letnią Julię Grządziel w jej walce z chorobą. Łączyły ich też identyczne koszulki z imieniem dziewczynki. Julka cierpi na dziecięce porażenie, niedoczynność tarczycy oraz padaczkę. Została zakwalifikowana do eksperymentalnej terapii polegającej na leczeniu komórkami macierzystymi. Ten sposób daje duże nadzieje, ale jest kosztowny. Sama terapia to około 50 tys. zł. Dlatego tak ważna jest każda pomoc.

Turniej wspierany przez starostę jarosławskiego, burmistrza Jarosławia, wójta Zarzecza wraz z radymi i sołtysami gminy, Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżową Radę Miasta oraz sponsorów rozpoczął pokazowy mecz Leszka Kucharskiego z Dawidem Jadamem, młodym i bardzo obiecującym zawodnikiem z Jarosławia. Zawody rozgrywano na kilku stołach.