Latarnie świeciły w dzień

– Nie wiem, czy to efekt niegospodarności, czy awarii systemu miejskiego oświetlenia, ale naprawdę nie rozumiem, z jakiego powodu lampy uliczne za skrzyżowaniem przy szpitalu na Monte Cassino po obu stronach drogi były włączone w czwartek, 27 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych. Tyle się mówi o braku wystarczających zasobów w miejskiej kasie, a tu taka sytuacja. Mam nadzieję, że był to jednorazowy incydent, bo – jak wiadomo – do najbogatszych miast nie należymy i wciąż tłumaczy się mieszkańcom, że nie starcza na wszystkie potrzeby i remonty.