Nie chodzi tylko o wizerunek miasta, ale też o bezpieczeństwo

– Problem bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika przy ulicy Sienkiewicza, ciągnącego się do Waygarta, to z pewnością temat, nad którym powinni się pochylić odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Z chodnika na tym odcinku korzystają codziennie dzieci zmierzające do placówki przedszkolnej i prowadzący ich rodzice.

fot. Nadesłane przez Czytelnika