Wielki sukces Patryka Kordka

Zawodnik UKS „Aktywna Piątka” Przemyśl Patryk Kordek został międzynarodowym mistrzem Słowacji w grze mieszanej. Partnerowała mu Dominika Kwaśnik z Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle.

Turniej odbył się w Trenczynie od 29 września do 1 października br. Patryk występował naturalnie w reprezentacji Polski i wystąpił w trzech grach. W singlu dotarł do 1/8 finału, przegrywając walkę o medal z Czechem Andrejem Antoską. W grze podwójnej w parze z Łukaszem Cimoszem także niewiele zabrakło do podium. Polski debel zakończył zmagania na 1/8. Natomiast mikst wynagrodził wszystko. Patryk i Dominika przystąpili do rywalizacji jako para nierozstawiona, a to sprawiło, że w drodze po złoto musieli pokonać turniejowe duety nr 1, 2, 6 i 8. Udało się!

Tydzień wcześniej P. Kordek reprezentował Przemyśl na turnieju w Czeskim Krumlovie. Na Forza Czech Open U-17 zawodnik UKS „Aktywna Piątka” dotarł do 1/8 w grze pojedynczej i podwójnej, a w grze mieszanej w parze z D. Kwaśniak zajął 3. miejsce. Już w tym tygodniu kadra Polski wraz z P. Kordkiem, a pod opieką trenera Dariusza Stańki wyjeżdża na Litwę na Yonex Lithuanian Open U-17.

Norbert też wygrywa

Bardzo dobre wyniki osiąga również drugi przemyski kadrowicz Norbert Świerk. W ub. tygodniu uczestniczył w bardzo mocno obsadzonym turnieju Polish International, gdzie w grze podwójnej wraz ze swoim partnerem Piotrem Gajdą z Chojnika Jelenia Góra wygrali eliminacje i dotarli do turnieju głównego. Warto nadmienić, że Polish International jest turniejem seniorskim, a Norbert jest jeszcze juniorem. W czasie, gdy Patryk brylował na słowackich kortach, N. Świerk pojechał na turniej o Puchar Warszawy. Wygrał turniej zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. W singlu pokonał w finale Michała Matysiaka z Hubertusa Zalesie Górne.