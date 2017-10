Polki bezkonkurencyjne. Gala boksu w Lubaczowie [GALERIA]

Ukrainki były tłem dla bardzo dobrze walczących Polek. Z sukcesu sportowego cieszą się kadra i kibice, a z organizacyjnego – Lubaczów.

Dla miasta było to duże wydarzenie sportowe i promocyjne. Transmisja na żywo w telewizji, ciągle widoczne banery z napisem „Lubaczów”, komentatorzy często chwalili publiczność za doping, nawet wtedy, kiedy naszym się nie wiodło (zdarzyło się to tylko w pierwszym pojedynku). – Wielkie brawa dla publiczności. Dzięki wam było to prawdziwe widowisko (...)