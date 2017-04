UKS „Aktywna Piątka” 9. zespołem w Polsce

W hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 30 kwietnia br. rozegrany został jeden z trzech finałowych turniejów Drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie. Cztery zespoły rywalizowały o miejsca 9. – 12. Wśród nich był beniaminek ekstraklasy UKS „Aktywna Piątka” Przemyśl.

Przemyślanie, podopieczni Dariusza Stańki, zmierzyli się w meczu o 9. miejsce w tabeli z UKS Plesbad Pszczyna. Nim jednak doszło do tego pojedynku, w meczu o 11. miejsce zmierzyły się AZS UWM Olsztyn i Yonex Team Lublin. Po sześciu grach wynik brzmiał 3:3 i o ostatecznym rozstrzygnięciu zdecydował tzw. złoty set. Drużyna z Lublina zajęła więc ostatnie miejsce w tabeli Drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie i powinna opuścić szeregi ekstraklasy. Ale prawdopodobnie tak się nie stanie, Polski Związek Badmintona bowiem chce poszerzyć ekstraklasę do 16 zespołów.

W szeregach gospodarzy zabrakło Norberta Świerka, który we wspomnianym meczu z Nowej Dębie pewnie pokonał Dawida Kielocha. Tym razem przeciwko temu doświadczonemu zawodnikowi wyszedł kilkanaście lat młodszy Patryk Kordek. Zagrał dobrze, miał słaniającego się na nogach rywala w zasadzie na „patelni”, a mimo to nie potrafił ustrzelić go nokautującym ciosem. Poniżej oczekiwań, być może przez presję, zaprezentowały się w przemyskim zespole kobiety. Po mikście sytuacja gospodarzy była trudna. Szczęście, że mieli w dorobku jeden punkt po deblowej pewnej wygranej Serhija Garista i P. Kordka. Jeszcze przed meczem wiadomo było, że ekipa z Pszczyny raczej odda walkowerem ostatnią zaplanowaną partię, czyli kobiecy debel, bo Anna Goc przyjechała do Przemyśla z kontuzją. O podtrzymaniu nadziei na 9. lokatę musiał postarać się Ukrainiec Serhij Garist. Po walce zdołał pokonać Roberta Czembora. Po sześciu pojedynkach był więc remis 3:3 i – podobnie jak w rywalizacji ekip z Olsztyna i Lublina – o zajęciu przez UKS „Aktywna Piątka” Przemyśl 9. miejsca zdecydował „złoty set”. Kto w nim zagrał, zdecydowali w wyniku losowania trenerzy obu zespołów. Padło na debel mężczyzn, w którym Serhij Garist i Patryk Kordek pokonali Dawida Kielocha i Tomasza Klepka.





UKS Aktywna Piątka Przemyśl – UKS Plesbad Pszczyna 4:3

0:1: Patryk Kordek – Dawid Kieloch 1:2 (21:11, 19:21, 20:22)

0:2: Aleksandra Rogowska – Dagmara Pękała 0:2 (15:21, 14:21)

1:2: Serhij Garist/Patryk Kordek – Dawid Kieloch/Robert Czembor 2:0 (22:20, 21:9)

1:3: Wojciech Stańko/Kinga Stefańska – Tomasz Klepek/Dagmara Pękała 1:2 (20:22, 21:16, 19:21)

2:3: Serhij Garist – Robert Czembor 2:1 (21:16, 15:21, 21:15)

3:3: Aleksandra Rogowska/Kinga Stefańska – Anna Goc/Patrycja Jonderko 2:0 walkower

4:3: Serhij Garist/Patryk Kordek – Dawid Kieloch/Tomasz Klepek 21:14