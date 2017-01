Karol Tomański wicemistrzem Polski

14-letni Karol Tomański z Żurawicy, obecnie grający w barwach Legii Warszawa, został wicemistrzem Polski w grze deblowej podczas rozegranych w Centrum Tenisowym w miejscowości Sobota pod Poznaniem. Karol jest synem byłego posła Piotra Tomańskiego.

W Halowych Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym do 14 lat wystartowali najlepsi młodzi adepci „białego sportu” z całej Polski. Zagrali w nim zawodnicy, którzy w rankingu Polskiego Związku Tenisa Ziemnego klasyfikowani są w czołowej „32” oraz 32 zawodników, wyłonionych z eliminacji. Łącznie w turnieju głównym zagrało 64 młodzików.

Karol Tomański we wspomnianym rankingu zajmuje 6. miejsce w Polsce, więc automatycznie został rozstawiony w turnieju. W grze pojedynczej dotarł do ćwierćfinału, po wygraniu dwóch pierwszych meczów. Znacznie więcej osiągnął w grze podwójnej. W deblu rozgrywał mecze w parze z Marcelem Kamrowskim z Floty Gdynia. Do finału szli jak burza, pewnie wygrywając swoje pojedynki. W meczu o złoto spotkali się z parą Maks Kasnikowski – Aleksander Orlikowski i po zaciętej walce musieli uznać wyższość rywali. Zdobyli tytuł wicemistrza Polski. Warto dodać, że rok wcześniej Karol w parze z Patrykiem Stokowskim zdobył brązowy medal w kategorii do lat 13.

K. Tomański na co dzień trenuje w klubie Tenis Will u trenerów – Krystiana Pfeiffera oraz Andrzeja Sikorskiego. Swoje tenisowe umiejętności szlifuje od 5 lat. Na treningi wstaje codziennie o g. 5.45, czyli przed pójściem do szkoły. Rozpoczyna je o g. 6.30, potem nauka i o g. 14.30 następny trening. Do tej pory może pochwalić się wygraniem pięciu turniejów ogólnopolskich i powołaniem do kadry Polski.