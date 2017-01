Sukces Carpatii Bad [ZDJĘCIA]

Choć do końca 2017 roku jeszcze wiele miesięcy, to trwający od 6 do 8 stycznia br. Grand Prix Polski „Carpatia Bad” był bez wątpienia jedną z największych sportowych imprez w Przemyślu. Zgromadził na starcie wszystkich najlepszych badmintonistów z naszego kraju w kategorii młodzików młodszych (U-13) i juniorów młodszych (U-17). W tym doborowym towarzystwie znakomicie zaprezentował się zawodnik UKS „Aktywna Piątka” Przemyśl Patryk Kordek, który w singlu mężczyzn zajął 3. miejsce.

fot. Rafał Niebieszczański

Patryk Kordek na 3. stopniu podium w towarzystwie organizatorów, sponsorów, władz miasta i... rywali.