Domowe rolmopsy

Przygotowanie

Śledzie opłukać, zalać zimną wodą i moczyć przez kilka godzin.

Przygotować zalewę octową: do niewielkiego garnka wlać wodę i ocet, dodać cukier, liście laurowe, pieprz, ziarna kolendry. Zagotować i zdjąć z ognia. Cebulę oczyścić, obrać i pokroić w talarki. Rozwarstwić i włożyć do gorącej zalewy. Dokładnie zamieszać i odstawić do ostygnięcia.

Paprykę i ogórka pokroić w cienkie paseczki, tak aby zmieściły się w rolmopsie.

Filety śledziowe odsączyć z wody, można przekroić je wzdłuż na pół. Na każdym układać kawałek ogórka i papryki. Zwijać w dosyć ciasne ruloniki i spinać wykałaczką.

Ułożyć w naczyniu, zalać ostudzoną marynatą i przykryć. Odstawić do lodówki na co najmniej 24 godziny. Im dłużej będą się marynować, tym intensywniejszy będzie ich aromat.