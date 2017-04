SRS Czuwaj nie odpuszcza. Dziewiąta wygrana z rzędu!

18. zwycięstwo w sezonie odnieśli I-ligowi piłkarze ręczni SRS Czuwaju Przemyśl, pewnie pokonując dzisiejszego (29 kwietnia br.) wieczoru na wyjeździe niewygodną ekipę Siódemki Miedzi Legnica. Mimo że podopieczni Piotr Kroczka mają już zapewnione miejsce na podium na finał rozgrywek, nie odpuszczają. To bardzo cenne, bo świadczy o charakterze i profesjonalnym podejściu do swoich obowiązków.

Przemyślanie nie rozegrali tego spotkania w Legnicy, a w oddalonym o ponad 36 kilometrów od tego miasta Chocianowie. Podopieczni Piotra Kroczka marzyli o kolejnym, dziewiątym z rzędu zwycięstwie w rozgrywkach, ale zadanie wcale nie było łatwe. Legniczanie, którzy zdecydowanie polegli w I rundzie w Przemyślu 32:25, grają w kratkę, ale dwa ostatnie ich występy nakazywały zachować wyjątkową czujność. Najpierw rozgromili u siebie ASPR Zawadzkie 35:23, by za kilka dni odnieść sensacyjnie wysokie zwycięstwo 38:28 w Ostrowie Wielkopolskim z Ostrovią.

Czuwajowcy wyszli na ten mecz wyjątkowo skoncentrowani, bo wiedzieli, że jeśli Robertowi Szuszkiewiczowi i spółce da się zbyt wiele swobody, potem może być za późno. Po bramkach Macieja Kubisztala i Tomasza Biernata w 5. min było 0:2. Gospodarze szybko stanęli jednak na nogi i w 8. min po trafieniu byłego reprezentanta Polski Pawła Piwki wyszli na prowadzenie 3:2. Wyrównana, bramka za bramkę, walka trwała kwadrans. Zwiększenie tempa gry przez legniczan przyniosło efekt. Do tego stopnia, że w 18. min, po trafieniu Szuszkiewicza, wygrywali już 9:6. W tym momencie trener P. Kroczek zdecydował się na zmianę defensywnego wariantu. Przemyślanie przestali hołdować ustawieniu 6-0, a zdecydowali się na grę z wysuniętym zawodnikiem, co znacznie utrudniało miejscowym rozegranie piłki. Między 18. a 25. min przyniosło to piorunujące owoce. Ten fragment przemyślanie wygrali aż 0:6 i w 25. min ponownie przejęli inicjatywę – 9:12, której nie oddali już do końca meczu. Znakomicie w tym okresie spisywał się zwłaszcza Tomasz Kulka, zdobywca trzech bramek. Z 3-bramkowym prowadzeniem goście zeszli do szatni.

Pierwszych 10 minut II odsłony to cios za cios. Przełamanie nastąpiło w 39. min, kiedy dwukrotnie z rzędu trafił M. Kubisztal i wynik brzmiał 17:21. W 44. min nic z tej przewagi nie ubyło, bo wciąż nie do zatrzymania był T. Kulka – 21:25. Nie była to jednak na tyle wysoka przewaga, aby miejscowi spuścili głowy. Można było się spodziewać ich finalnego zrywu. Zacieśnili przede wszystkim szyki obronne, przez co trudniej było przemyślanom stworzyć sobie dogodne pozycje do oddawania rzutów. Sami zaś rozrzucali szybko i skutecznie piłki do skrzydeł. Dzięki takiej taktyce w 51. min, po bramce Bartosza Skiby, zmniejszyli straty do minimum – 26:27. To było jednak wszystko, na co pozwolili im rywale. Ponownie dał o sobie znać Maciej Kubisztal, dokładnie obsługiwany na kole przez partnerów. Znowu zanotował serię dwóch bramek z rzędu i w 54. min przemyślanie odskoczyli na 26:29. Dzieła zniszczenia dokonali w ciągu kolejnych czterech minut. Kolejne celne rzuty: Konrada Bajwoluka, Pawła Stołowskiego i Mateusza Kroczka rozstrzygnęły losy tego pojedynku. W 58. min było 27:32.





Siódemka Miedź Legnica – SRS Czuwaj Przemyśl 28:33 (11:14)

Siódemka Miedź: Mazur, Stachurski – Szuszkiewicz 7, Majewski 3, Lasak 4, Skiba 2, Antosik 2, Płaczek 0, Cegłowski 0, Kaczmarek 0, Piwko 5, Kuta 0, Wita 1, Piróg 4.

SRS Czuwaj: Szczepaniec, Sar, Orłowski, Kijanka – Puszkarski 0, Biernat 6, Stołowski 4, Kubik 0, Bajwoluk 3, Nowak 1, Kulka 7, Kroczek 3, Trawnicki 0, Kubisztal 9.

Sędziowali: Krzysztof Bąk i Kamil Ciesielski (obaj z Zielonej Góry). Kary: Siódemka Miedź – 4 min ; SRS Czuwaj – 8 min. Widzów: 100.