Beniaminek walczy o „pudło”! Alarm dla JKS 1909

Pewna wygrana Wólczanki Stal Systems Wólka Pełkińska w Krośnie i bardzo przykra porażka u siebie JKS 1909 Jarosław to plon naszych ekip w 15. kolejce III-ligowych zmagań (4 – 5 listopada br.).

To nie był mecz o nawet przysłowiowe „sześć” punktów. To był mecz o życie dla podopiecznych Arkadiusza Barana. I o przedłużenie nadziei na opuszczenie czerwonej latarni III-ligowej tabeli. Beniaminek z Sandomierza do tej nie błyszczał, ciułał punkty bardzo topornie. Na stadionie przy ulicy Bandurskiego Wisła, niestety dla kibiców z Jarosławia, była lepsza i pogrążyła JKS 1909 w zapaści. Wygrała 2:0 (2:0). Co prawda nie wszystko jeszcze stracone, bo przed nimi dwa mecze rundy jesiennej i cała wiosna, ale w przerwie zimowej musi zajść wiele zmian, aby w sezonie 2018 – 2019 jarosławianie nie musieli wędrować po IV-ligowych murawach.

Wólczanka Stal Systems puka do podium bram na koniec jesieni! Ekipa Grzegorza Sitka bez ceregieli obeszła się w Krośnie z walczącymi o ucieczkę ze strefy zagrożonej relegacją Karpatami i do miejsca na „pudle” traci ledwie punkt. Beniaminek wygrał 3:0 (1:0), a łupem bramkowym podzielili się Patryk Szewc 2 (79. I 82. Min) oraz Krzysztof Pietluch (42. min).

W tabeli doszło do zmiany lidera, bo sporej zadyszki doznała Soła Oświęcim, przegrywając drugi mecz z rzędu z zespołem z dolnych rejonów tabeli. Na fotelu lidera zluzował ją Motor Lublin.