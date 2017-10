Piast rozstrzelał w Sieniawie Sokoła, a Polonia w Dębicy Igloopol. KS Wiązownica zgodnie z planem

Wiele ciekawego działo się w 14. kolejce spotkań (28 i 29 października br.) w IV lidze podkarpackiej. Po dwunastu tygodniach fotel lidera stracił Sokół Sieniawa.

Pierwszej, jak najbardziej zasłużonej, porażki w sezonie 2017 – 2018 doznał zespół Marcina Wołowca. Sokół nie miał u siebie nic do powiedzenia z wracającym z piłkarskich zaświatów Piastem Tuczempy. Wygląda na to, że podopieczni Marka Strawy wreszcie odpalili. A jeśli tak, to nerwowo trzeć kolanami musi każdy w tej lidze i nie ma znaczenia czy gra u siebie czy w Tuczempach. Szkoda tylko, że do końca rundy jesiennej pozostały tylko trzy kolejki. Porażkę Sokoła wykorzystał Rzemieślnik Pilzno, który wskoczył na fotel lidera i jest jedyną drużyną, która jeszcze w tym sezonie nie przegrała.

Bez zbędnego hałasu szansę na bezpośredni kontakt z czołową dwójką kapitalnie wykorzystała Polonia Przemyśl, co wcale nie było tak oczywiste. Wygrać w Dębicy z Igloopolem aż 2:5 (1:4) to nie lada wyczyn! To drugi z rzędu mecz wyjazdowy, w którym podopieczni niedawnego (26 października br.) solenizanta Pawła Załogi strzelają pięć bramek. W Dębicy ich autorami byli: Mateusz Wanat 2 (23. i 44. min), Paweł Piątek (6. min), Artur Bańka (38. min) i Jakub Głuszko (90.+3 min).

Na miejscu tuż za podium umocnił się KS Wiązownica, pewnie ogrywając Głogovię 4:1 (3:1) po golach: Kacpra Ropa 2 (32. i 74. min), Sebastiana Pawlaka (12. min) i Mateusza Kubasa (41. min). Gdyby gospodarze mieli lepiej nastawione celowniki, goście wróciliby do domu z dwucyfrowym bagażem bramek.

Nic od powiedzenia w starciu z Izolatorem nie miała Granica Stubno. Beniaminek przegrał u siebie 0:4 (0:3).





Sokół Sieniawa – Piast Tuczempy 3:5 (1:1)

Bramki: 0:1 Wota 7. min (karny), 1:1 Bursztyka 24. min, 1:2 Noga 49. min, 1:3 Aab 61. min, 1:4 Noga 64. min, 2:4 Gnatek 82. min, 2:5 Noga 85. min, 3:5 Kapuściński 90.+2 min.

Sokół: Pawlus – Kardyś, Kapuściński, Sywyj, M. Padiasek (68. Gnatek) – Lis (65. Flis), Bursztyka, Kasza, Stefan – Tołpa, Mołdoch.

Piast: Strawa – Tarnawski, Jaroch (87. Broda), Jurkowski, Kloc (86. Salwach) – Czub, Wota, Pasaj, Aab – Noga – Raba.

Sędziował: Mateusz Mastaj (Dębica). Żółte kartki: Pawlus, Kapuściński oraz Strawa. Widzów: 150.