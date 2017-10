Król powrócił! Złote trafienie Krzysztofa Pietlucha

Niespodzianka w Wólce Pełkińskiej! Beniaminek ograł „wiecznego” kandydata do awansu do II ligi Motor Lublin. Nie powiodło się, niestety, JKS 1909 Jarosław. To osiągnięcia dwóch zespołów z naszego regionu w 14. kolejce III-ligowych spotkań (28 – 29 października br.).

fot. Dominik Budzowski

Dominik Ochał (pierwszy z lewej) zdobył w Skawinie w meczu JKS 1909 z Wiślanami dwie bramki, ale to nie wystarczyło do zdobycia choćby punktu.