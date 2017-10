Sokół Sieniawa i KS Wiązownica w finale okręgowego Pucharu Polski

Dzisiejszego (11 października br.) popołudnia na stadionach w Wiązownicy i Narolu rozegrane zostały półfinałowe spotkania w ramach Pucharu Polski na szczeblu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu.

W pierwszym z nich rywalem KS Wiązownica był Piast Tuczempy. Oba zespoły występują w IV lidze podkarpackiej. Były to derby powiatu jarosławskiego. Na fali jest obecnie ekipa prowadzona przez grającego trenera Walerija Sokołenkę, ale Piast postawił im trudne warunki. O awansie do finału musiała zadecydować dogrywka, bo w regulaminowym czasie gry był remis 1:1 (1:0). Bramkę dla gospodarzy w 37. min zdobył Marek Soczek, wyrównał w 73. min Tomasz Pasaj, który jednak na kilka minut przed upływem 90 minut osłabił zespół, bo za uderzenie rywala obejrzał czerwoną kartkę. Miejscowi zaatakowali w bonusowym czasie gry i w 96. min przyniosło to efekt. Do bramki Patryka Strawy trafił niezawodny w tym sezonie Kacper Rop i mecz zakończył się wygraną KS 2:1.

Wcale przed liderem IV-ligowych zmagań Sokołem Sieniawa nie spękał V-ligowiec, czyli Roztocze Narol. Sieniawianie musieli przez 90 minut uważać, bo zespół z Narola grał bardzo ambitnie i za to należą się im brawa. Ostatecznie jednak Roztocze musiało uznać wyższość Sokoła, przegrywając 0:2 (0:1). Bramki dla zespołu Marcina Wołowca zdobyli Szymon Kardyś (44. min) i Kamil Padiasek (85. min).

Co ciekawe, już w najbliższą niedzielę, 15 października KS Wiązownica podejmie Piasta Tuczempy w meczu mistrzowskim, zaś finał Pucharu Polski na szczeblu OZPN Jarosław będzie kalką ostatniego spotkania w IV lidze podkarpackie, w którym Sokół pokonał u siebie KS Wiązownica 1:0 (1:0) po bramce Łukasza Bursztyki.