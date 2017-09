Jerzy Dudek odwiedził przemyską młodzież [ZDJĘCIA]

19 września br. młodzież z przemyskiego UKS Gladiator i Szkółki Piłkarskiej „Szesnastka” odwiedził wybitny reprezentant Polski Jerzy Dudek. Spotkanie z byłym zawodnikiem Liverpoolu i Realu Madryt to nagroda za zwycięstwo w wyzwaniu Klubów Sportowych Orange.

fot. Kamil Krukiewicz

Jerzy Dudek podczas spotkania z przemyską młodzieżą w hali POSiR.

Wyzwanie polegało na przygotowaniu nowej, innowacyjnej gry. Mixball, bo tak nazywa się pomysł autorstwa przemyskiej młodzieży, to gra drużynowa, w której zawodnicy przekazują sobie piłkę za pomocą chwytaków. Punkty zdobywa się za dotarcie z piłką do pola punktowego. Spotkanie z J. Dudkiem podzielone było na trzy części. Najpierw członek Klubu Wybitnego Reprezentanta spotkał się z uczniami SOSW nr 1 na boisku przy ul. Kopernika, gdzie opowiedział o swojej przygodzie z piłką. W kolejnej części, podczas spotkania z dziećmi z oddziałów przedszkolnych, Dudek podpisał przygotowany przez najmłodszych swój portret, który za jakiś czas zostanie przekazany na licytację. Ostatnią częścią był wspólny trening w hali POSiR. Trening poprzedziły wspomnienia z kariery jednego z niewielu polskich zwycięzców Ligi Mistrzów. Młodzież pytała, jak zaczęła się jego przygoda z piłką, ale przede wszystkim o pamiętny finał Ligi Mistrzów w Stambule i serię rzutów karnych, a zwłaszcza słynny już „Dudek Dance”. Na koniec wszyscy przybyli tego dnia do hali, mieli okazję zdobyć autograf i stanąć do wspólnego zdjęcia z piłkarzem.