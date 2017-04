Kolejny hat-trick Krzysztofa Pietlucha! Michałowicz bohaterem Wiązownicy. Orzeł lepszy od Startu

8 i 9 kwietnia br. zespoły IV ligi podkarpackiej rozegrały kolejną serię mistrzowskich spotkań. Na szczególną uwagę kibiców z regionu zasługiwały dwa mecze derbowe.

Drugi mecz i drugi hat-trick kapitana Wólczanki Stal Systems Wólka Pełkińska Krzysztofa Pietlucha. Po trzech bramkach w Nowej Dębie, w minionej kolejce tyle samo zaaplikował bramkarzowi Stali Gorzyce. K. Pietluch strzelił już w tym sezonie 22 gole! Lider tabeli nie miał problemów z pokonaniem Stali Gorzyce 4:0 (2:0). Czwartą bramkę dla nich zdobył Krystian Wrona.

W 22. kolejce rozegrane zostały dwa mecze derbowe. KS Wiązownica po emocjonującym meczu pokonał u siebie Sokoła Sieniawa 2:1 (1:0), przede wszystkim dzięki kapitalnym interwencjom Bartłomieja Michałowicza. Bramki dla gospodarzy zdobyli Adrian Mołdoch i Kacper Rop (karny), dla pokonanych Dawid Gnatek.

Orzeł Przeworsk nie sprawił niemiłej niespodzianki swoim sympatykom i nie stracił ani punktu w Pruchniku. Wygrał minimalnie 0:1 (0:0). Autorem jedynego trafienia był Mateusz Świst.

Kolejne spotkanie wygrał Piast Tuczempy, którego ofiarą tym razem padła ekipa z Pisarowic. To był znakomity prezent dla obchodzącego w tym samym dniu 45. urodziny (!) Waldemara Jarocha. Podopieczni Marka Strawy wygrali 2:0 (1:0), a bramki zdobyli Kacper Rączka i Rafał Noga.

Nie powiodło się w Boguchwale Polonii Przemyśl, ale kiedy nie strzela się rzutu karnego („pudło” Mateusza Trawki w 55. min), to nie ma co myśleć o wywiezieniu z bardzo trudnego terenu jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Izolator wygrał 2:1 (2:1), a honorowe trafienia dla przemyślan zaliczył Krystian Solarz.