Niestatystyczni

Rozwijamy się bardzo szybko. Na szczęście nie tak galopująco, by przegrzewać gospodarkę. Martwi trochę wzrost wynagrodzeń, ale z drugiej strony, po to się bogacimy, by więcej zarabiać – usłyszałem w ostatni czwartek w radio od szefa Rady Polityki Pieniężnej.