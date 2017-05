Trolling nasz powszedni

Internet zmienił wszystko, znikły dawne ograniczenia i obowiązujące wcześniej modele komunikacji. Kiedyś największym problemem było zostać usłyszanym. Przywilej „dostępu do mikrofonu” miało niewielu. To rodziło oczywistą niesprawiedliwość i nadreprezentację niektórych środowisk. Dziś każdy może być nadawcą, bez względu na: wiek, wykształcenie, kompetencje czy zasobność portfela. Każdy może napisać, co uważa za słuszne i jeśli trafi w gust innych użytkowników, dotrze do tysięcy odbiorców. Ma to swoje plusy.