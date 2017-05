Obrał najwyższy lot – w stronę Nieba

„Leć dzisiaj ze mną w morzu chmur, bądź przy mnie cały czas, pokieruj każdym moim krokiem – zanim go zrobię, hen, tam wysoko – w blasku gwiazd. A jeśli przyjdzie zginąć mi, zamknij na zawsze oczy me, ześlij mi śmierć chrześcijanina, w Twe ręce składam życie swe” – to fragment Modlitwy Lotnika, którą ułożył pilot Eric Horton Impey 16 sierpnia 1944 r. przed misją, z której już nie wrócił. Przytoczył ją ksiądz kapelan podczas kazania na mszy św. pogrzebowej 21-letniego Bogusza z Przeworska.