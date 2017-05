Oby Newton się mylił

Tydzień temu w Hruszowicach podczas społecznej akcji na miejscowym cmentarzu zburzono pomnik poświęcony UPA. Jak zapewniają organizatorzy (Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska), była to społeczna akcja – taki czyn społeczny młodych patriotów. Legalny, za zgodą wójta, przyzwoleniem policji i udziałem zaprzyjaźnionych mediów.

Najpierw z należytą czcią usunięto godło Ukrainy, a potem zadziałała siła ludzkich mięśni i upowski pomnik runął na ziemię. Resztki wywieziono samochodem podstawionym przez wójta gminy. Organizatorzy zapewniają, że tylko przez przypadek działo się to na dwa dni przed centralnymi obchodami 70. rocznicy „Akcji Wisła”, organizowanymi w Przemyślu przez Związek Ukraińców w Polsce. Po prostu inny termin był niemożliwy. Podobnie przez przypadek dzień po oficjalnej konferencji naukowej na temat „Akcji Wisła” rekonstruktorzy w mundurach LWP odwiedzili cmentarze, na których pochowani są żołnierze polegli w walkach z UPA. Trzecie prawo dynamiki Newtona mówi, że tam gdzie jest akcja, jest i proporcjonalna reakcja. W lwowskim obwodzie konsulatu RP jest 168 polskich upamiętnień, które nie mają uregulowanego statusu prawnego. Nawet lwy na Cmentarzu Orląt postawiono poza protokołem. Aż strach pomyśleć, co będzie, jeżeli tam powstanie jakaś „społeczna inicjatywa” i zaczną się porządki z polskimi upamiętnieniami, a nie ma co ukrywać, że są tacy, którzy chętnie takową zainicjują. Oby Newton się mylił.